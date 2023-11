Les tests de Mathieu: cette montre sportive allie le meilleur des deux mondes, mais elle a un prix...

La Venu 3 est le dernier modèle de Garmin, l'entreprise américaine autrefois connue du grand public pour ses GPS (ce qu'elle continue de fournir au monde professionnel), et désormais pour sa large gamme de montres sportives. Il s'agit d'un modèle vendu 499€, et qui vise un public plus large. Parvient-il à se démarquer ?

Les montres connectées se multiplient ces dernières années, et la croissance est constante: pas de doute, le grand public s'y intéresse de plus en plus, que ce soit pour suivre son activité physique ou pour avoir un mini smartphone au poignet. Je vous ai parlé récemment de la Pixel Watch 2, lancée par Google en Belgique, une montre aux performances indiscutables mais à l'autonomie très faiblarde. Il y a bien sûr l'incontournable leader de la catégorie, Apple et sa Watch, puis d'autres acteurs de l'électronique grand public comme Samsung, Xiaomi et Huawei. Mais il ne faut pas sous-estimer Garmin. Très dynamique sur le secteur des bracelets et montres intelligentes depuis plus de 10 ans, l'entreprise américaine a pu s'imposer auprès des sportifs. Et avec sa gamme Venu, elle cherche à étendre son public. J'ai testé la Venu 3, sortie cet été, dont le prix est élevé: 499€ (il existe des modèles de 45 mm ou 41 mm, appelé Venu 3S ; mon modèle de test est le boitier de 45 mm).

Très léger, très plastique En termes de design, la Venu 3 garde un boîtier en polymère renforcé, mais avec une lunette en acier inoxydable. Elle est très légère (46 grammes), et donc confortable à porter, avec un écran OLED de 1,4" offrant une excellente lisibilité, même en plein soleil. Le recours quasi-total au plastique, pour une montre, prouve que Garmin pense avant tout aux sportifs et au poids de son appareil, et moins au look et à une finition qui ferait davantage penser à un bijou (même si la lunette est en acier inoxydable, ça ne se voit pas très fort sur le modèle noir). Il existe de nombreuses options (boitier, bracelet), mais le bracelet silicone troué de mon modèle accentue cette impression de montre sportive, alors que la Venu 3, selon moi, devrait cibler une clientèle plus large. Un rapport autonomie/prestation excellent

Le nerf de la guerre dans les montres connectées, selon moi, c'est l'autonomie. Personne n'a envie de penser à charger sa montre tous les jours, en plus de son smartphone. Les modèles de Huawei (10 jours malgré l'interface 'montre connectée') et Withings (30 jours mais ça ressemble à une simple montre) sont de très bons élèves. Surtout si on les compare aux propositions d'Apple, ou celles de Samsung, Xiaomi et Google (sous Wear OS, une version minimaliste d'Android), qui plafonne souvent à 36h d'autonomie. Tout est une question de prestations: si vous voulez des applications tierces comme Spotify, WhatsApp, Outlook ou Google Assistant, vous devez aller vers les interfaces d'Apple et Android. À lire aussi Les tests de Mathieu: Google a également lancé sa première montre intelligente en Belgique, que vaut-elle ? Mais Garmin a trouvé le juste milieu, selon moi. Malgré l'interface riche (voir plus bas), malgré le bon écran OLED, malgré Connect IQ (une appli de Garmin supplémentaire à installer sur le smartphone pour télécharger des applis sur sa montre) qui permet par exemple d'avoir une version de Spotify incluant le stockage et l'écoute hors ligne, la Venu 3 tient jusqu'à 14 jours. J'ai constaté plutôt 10 jours (sans l'écran always on), mais j'ai forcément beaucoup joué avec durant mon test. A noter: Garmin Pay permet de lier sa carte de banque à sa montre, et donc pouvoir payer (sans-fil) dans les magasins : Du très bon, du très équilibré Garmin a de l'expérience, et sait s'adresser aux sportifs. L'entreprise a accumulé, au fil des ans, des fonctionnalités parfois pointues, qui rendent l'application et la montre exhaustives au niveau des suivis de l'activité physique et de la santé. Je vous invite à lire mon article du mois de mars, concernant un modèle dédié à la course: À lire aussi Les tests de Mathieu: LA montre des joggeurs devient plus smart, que vaut-elle ? Quelques nouveaux constats que j'ai pu faire sur la Venu 3: Les notifications en provenance du smartphone (que vous pouvez activer ou pas, selon les applications) sont bien gérées, bien que les réponses sommaires soient limitées aux utilisateurs d'Android. De plus, la montre permet l'utilisation de l'assistant vocal (via le téléphone uniquement, donc il faut configurer l'accès et ça n'est pas simple) et la gestion des appels téléphoniques.

en provenance du smartphone (que vous pouvez activer ou pas, selon les applications) sont bien gérées, bien que les réponses sommaires soient limitées aux utilisateurs d'Android. De plus, la montre permet l'utilisation de l'assistant vocal (via le téléphone uniquement, donc il faut configurer l'accès et ça n'est pas simple) et la gestion des appels téléphoniques. Il y a le rapport matinal , assez sympa, qui évoque votre nuit et votre forme du jour. Et puis toujours cette body battery, qui vous indique si c'est le moment, ou non, de faire du sport.

, assez sympa, qui évoque votre nuit et votre forme du jour. Et puis toujours cette body battery, qui vous indique si c'est le moment, ou non, de faire du sport. L'application Garmin Connect du smartphone, bien que complexe pour les nouveaux utilisateurs, est toujours aussi riche en informations et personnalisable. Elle met l'accent sur les défis sportifs et le suivi social des activités des contacts, pour autant que vous décidiez de jouer le jeu et de vous créer une "communauté" de copains sportifs...

du smartphone, bien que complexe pour les nouveaux utilisateurs, est toujours aussi riche en informations et personnalisable. Elle met l'accent sur les défis sportifs et le suivi social des activités des contacts, pour autant que vous décidiez de jouer le jeu et de vous créer une "communauté" de copains sportifs... La Venu 3 est précise dans son suivi GPS et intègre un capteur cardio-optique de dernière génération, offrant des résultats parmi les plus fiables.

de dernière génération, offrant des résultats parmi les plus fiables. La montre ne réalise pas encore d'électrocardiogrammes comme la concurrence, mais elle peut mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la nuit, ce qui est un indicateur du niveau de forme, et alerter en cas de fréquence anormale. La Venu 3 introduit également un coach de sommeil qui donne des conseils personnalisés basés sur le sommeil et les niveaux d'activité.

Conclusions Grâce à l'autonomie (au moins 10 jours) de sa montre pourtant riche en fonctionnalités et dotée d'un bel écran OLED, Garmin frappe fort avec sa Venu 3, dernier modèle de la gamme "généraliste" du fabricant américain. Restent un look et une finition très sobres, même s'il existe des modèles moins sportifs dans l'apparence que celui que j'ai essayé, et qui ressembleront davantage à une montre qu'à un bracelet de marathonien. Référence de la montre sportive, Garmin a cependant une politique de prix élevés, en témoignent les 499€ demandés pour la Venu 3. C'est le prix de l'excellence. Pour vous consoler, sachez que Garmin ne demande pas d'abonnement 'premium' pour le coaching et l'analyse des données, contrairement à Fitbit et Withings, par exemple, qui réclament jusqu'à 10€ par mois. Seule ombre au tableau: Garmin ne veut pas (pour des raisons de poids, sans doute) intégrer une technologie de charge sans fil, comme le propose Huawei, Samsung et Apple. Il faut donc passer par un câble et un port propriétaire, inutile de vous dire qu'il s'agit de ne pas le perdre :