Les tests de Mathieu : Google a sorti son smartphone en Belgique, est-il le roi d’Android capable de détrôner l’iPhone ?

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont désormais en vente en Belgique tandis que Google, de plus en plus ambitieux avec son matériel, prévoit une grande campagne de communication à l'échelle mondiale. Dans son viseur: tous les constructeurs utilisant "son" Android, mais surtout Apple, l'autre géant américain qui maîtrise à la fois le logiciel et le matériel de ses appareils, avec le succès écrasant qu'on lui connaît.

Au début du mois d’octobre, Google annonçait à la presse belge, dans ses bureaux bruxellois, que les dernières générations de ses smartphones (Pixel), ses écouteurs sans fil (Pixel Buds) et sa montre intelligente (Pixel Watch) allaient finalement être commercialisées en dans notre pays, après plusieurs années d’absence. Un petit évènement pour le (petit) monde de la technologie belge grand public, comme me confiaient les patrons de Proximus (exclusivité de la distribution opérateur) et de MediaMarkt (distributeur privilégié), aussi impatient que les journalistes de découvrir le projet final de Google, à savoir la maîtrise du logiciel et du matériel, garantie théorique d’un fonctionnement optimal. Un projet qui le met au même niveau qu’Apple et son iPhone (avec le succès qu’on lui connait), et que Microsoft et sa gamme Surface (c’est plus compliqué de ce côté-là).

Sa fiche technique est en phase avec le prix, même si je lui reproche l’absence de charge rapide : quand Oppo, OnePlus et Xiaomi proposent jusque du 120W (chargeur inclus), Google se contente, comme Apple et Samsung ceci dit, de dire que son Pixel Pro à 1.099€ se charge "rapidement" en 30W (sans mettre le moindre chargeur dans la boite). Pour le reste, rien à redire:

Après 1 semaine d’utilisation, je peux vous donner mon avis sur le smartphone le plus cher, que je teste dans sa version porcelaine, à savoir un verre blanc cassé et mat, design aussi discret qu’élégant. Son design évolue peu par rapport au Pixel 7 Pro, mais pour nous, petits Belges, c’est complètement nouveau et inédit. Et je trouve l’intégration chromée et horizontale de bloc de capteurs photo aussi originale que réussie.

Puissante puce "maison" (entendez: développée par Google, construite par un fondeur) baptisée Tensor G3. Elle est épaulée par coprocesseur Titan M2 dédié à la sécurité de l'appareil. Tout est bien entendu très fluide, le Tensor G3, gravé en 4 nm, incluant 9 cœurs qui se répartissent les tâches plus ou moins exigeantes, afin de solliciter le moins possible la batterie.

Détail étonnant: le Pixel 8 Pro intègre à côté des capteurs photo un… capteur de température. Dont on ignore l'intérêt actuellement (pas médical, en tout cas). Google suggère sur son blog de "vérifier si la poêle est suffisamment chaude pour commencer à cuisiner" ou "connaître la température de votre thé". Il aurait demandé une approbation au ministère américain de la santé, donc on imagine que l'entreprise a d'autres projets.

Un des meilleurs photophones

La partie photo mérite un paragraphe car elle fait des prouesses. Il y a bien sûr les excellents capteurs: le principal de 50 MP (on peut aussi enregistrer en 12,5 MP pour combiner les pixels), le grand-angle de 48 MP pour mettre plus de scène dans votre photo, et un zoom périscopique pour avoir du 5x sans perte de qualité (et du 30x avec détérioration mineure de l'image). De jour comme de nuit, ces capteurs sont excellents, aussi bons voire meilleurs, qu'un iPhone 15 Pro Max - d'après des sites spécialisés qui les ont comparés.

Mais au-delà du matériel, c'est bien sûr au niveau logiciel que l'expertise de Google se ressent. L'application appareil photo est amusante et offre pas mal d'options inédites telles que l'exposition longue ou le panoramique en mouvement, qui permet des effets très pro. Et il y a bien sûr le mode portrait et vision de nuit, qui s'avèrent redoutablement efficaces.

Ce n'est pas tout. Avec les Pixel, l'application Google Photos (accessible sur tous les smartphones du monde) voit son potentiel décupler, car elle exploite au mieux tout ce que les capteurs peuvent offrir. Difficile de savoir si ces options se retrouveront sur l'application Google Photos chez les autres fabricants, mais il est désormais possible de combiner plusieurs photos de groupe afin de composer la prise idéale, en mélangeant les visages pour que chacun soit sous son plus beau jour. Bluffant. Il y a toujours la gomme magique pour retirer un intrus, tandis que ces outils évoluent ou vont évoluer prochainement. On peut donc effacer le bruit indésirable sur une vidéo, et bientôt effacer des intrus présents sur une vidéo...

Tous ces éléments font du Pixel 8 Pro, à mes yeux, l'un des meilleurs smartphones actuels pour réussir toutes vos photos, pendant ou après la prise de vue.

Tout est dans le logiciel (et son intégration)

En dehors de l'aspect photo particulièrement réussi, Google n'est ni moins bon, ni meilleur qu'un Samsung Galaxy S23 Ultra ou qu'un iPhone 15 Pro. Sauf que désormais, comme Apple, Google maîtrise logiciel (Android) et matériel (Pixel). Il n'y a pas d'applications parasites (je pense aux magasins d'applications et autres navigateurs web maison ajoutés Samsung, Oppo ou Xiaomi), tout est cohérent et centré autour des innombrables logiciels et services de Google. Gmail et Agenda, bien sûr, mais également Home (maison connectée), Maps (cartographie et navigation), Assistant (vaste potentiel si on prend le temps de l'utiliser), YouTube, Keep, etc...

Bref, pour articuler tout ça, il ne manquait qu'un bon appareil l'exploitant nativement et intelligemment. Et sur ce coup-là, Google tape un sacré coup dans la fourmilière en Belgique, avouons-le. Il rejoint aisément l'iPhone et son écosystème, d'autant plus que, je vous en parlerai bientôt, Google a également sorti une montre (Pixel Watch 2) et des écouteurs sans fil (Pixel Buds Pro), eux aussi très bien équipés au niveau matériel et logiciel.

Autres exemples d'un logiciel perfectionné:

Face Unlock qui permet de déverrouiller le téléphone avec son visage, mais également certaines applications qui demandent l'empreinte (banque, coffre fort, etc).

Fonctions de contrôle de l'intégrité de l'appareil (y compris une interface de surveillance, voir copie d'écran ci-dessus)

Filtrage et réponse automatique aux appels indésirables

Rédaction automatique de réponses aux SMS

Sous-titrage instantané des appels entrant

Intégration du VPN Google gratuite pour surfer en toute confidentialité

Personnalisation de l'interface et fabrication de fonds d'écran avec l'intelligence artificielle

etc...

Le meilleur, tout simplement

Ma conclusion est limpide après une semaine de test assez intensif – et en 15 ans, j'en ai testé des modèles, plus ou moins chers que celui-ci: le Pixel 8 Pro est le meilleur smartphone sous Android du moment, si l'on met de côté la charge de la batterie, bien trop lente et simple par rapport à la concurrence chinoise (ce n'est pas un problème pour tout le monde).

Notez qu'à part quelques limites au niveau de la taille, des photos et de l'écran, le Pixel 8 normal à 799€ fait tout comme son grand frère, devenant quasiment un incontournable dans cette gamme de prix.

Cerise sur le gâteau: Google est le premier fabricant à promettre 7 ans de mise à jour sécurité et système d'exploitation. Du jamais vu. En 2030, vous pourrez donc installer… Android 21 !

Est-il le roi d'Android, seul véritablement capable (peut-être pas tout de suite, mais bientôt) de concurrencer l'iPhone d'Apple ? J'en suis convaincu, même si la firme à la Pomme a quelques années d'avance en terme d'intégration de son écosystème logiciel et matériel.