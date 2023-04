Les tests de Mathieu: cette caméra de surveillance très populaire passe la 5e, que peut-on attendre ?

Carrément intégré, en Europe, à Verisure (système d’alarme et de télésurveillance), Arlo est toujours le pionnier des caméras de surveillance entièrement sans fil. Son design iconique a été copié un peu partout, mais rares sont les concurrents capables d’offrir minimum 5 mois de durée de vie de la batterie (même en hiver) et une facilité d’installation totale (aucun câble nécessaire). L’entreprise américaine a présenté récemment la 5e version de sa célèbre caméra: j’ai testé l’Arlo Pro 5, dont le prix n’évolue pas malgré l’inflation ( 249€ ).

Difficile de réinventer la roue chaque année. Arlo ne touche pas au design (iconique, on l’a dit), ni à la connectique propriétaire pour la recharge, ni au système de fixation. Bref, c’est le capteur vidéo qui évolue légèrement, surtout au niveau de la vision de nuit. Les couleurs sont plus riches que sur les modèles précédents, et Arlo accentue son avance sur la concurrence chinoise à bas prix. Couplées à l’angle de vue de 160°, ces couleurs, même dans la pénombre, diminuent naturellement le bruit de l’image, et vous pourrez identifier plus facilement des visages et même des plaques d’immatriculation (voir l'exemple dans ma cave, ci-dessous: le seul éclairage est la LED de la caméra). Etant donné que, selon une étude citée par Arlo, plus de la moitié des cambriolages ont lieu entre 18h et 6h du matin, ça a du sens. A choisir, quitte à surveiller sa maison à l’intérieur et à l’extérieur, autant le faire bien ! Autre évolution (je n’ai pas pu le constater moi-même contrairement aux couleurs de nuit): la batterie qui, mieux sollicitée par l’électronique de la montre, aurait une durée de vie supérieure d’environ 30% (Arlo parle de 8 mois en utilisation normale, au lieu de 6). Là aussi, c’est un avantage évident sur la concurrence.

Une toute nouvelle application... pas forcément plus simple

En réalité, la plus grande nouveauté de l’Arlo Pro 5, c’est qu’elle nécessite de passer à la nouvelle application Arlo Secure sur smartphone. Elle est visuellement plus agréable à utiliser, moins austère et plus personnalisable. Vous pouvez par exemple décider à quoi ressemble votre écran d’accueil (petit ou grand widget des caméras), tandis que la notion de “flux” rassemble toutes les séquences enregistrées. Bref, un coup de frais nécessaire à une application qui n'avait pas beaucoup évolué depuis son lancement: