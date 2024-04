Les tests de Mathieu : ces écouteurs sans fil mesurent votre rythme cardiaque et votre température, de quoi ranger votre montre ?

Dans la course à l'innovation des accessoires de sport, Sennheiser émerge avec une proposition inédite. Les écouteurs Momentum Sport, fruit de trois ans de développement, intègrent non seulement une bonne qualité sonore, mais également des capteurs de rythme cardiaque et de température. Cette fusion ingénieuse offre un suivi physiologique de pointe, désormais à portée d'oreille. Avec un prix corsé : 329€…

L’un des principaux attraits des montres connectées, smartwatches et autres trackers, c’est d’être un coach précieux lors de vos entraînements sportifs, en mesurant notamment votre rythme cardiaque. Encourageant pour les sportifs en herbe, ce suivi des données physiologiques devient crucial pour les amateurs avertis (de plus en plus nombreux) et les professionnels. Sennheiser, spécialiste allemand de l’audio, a travaillé durant trois ans sur une idée assez maline : intégrer dans ses écouteurs sans fil un capteur de rythme cardiaque et, logique vu l’endroit où vous les insérez, un capteur de température. Ou comment faire de cet accessoire indiscutable de vos séances de sport un outil de mesure. Un pari baptisé Momentum Sport, aussi audacieux que réussi (et cher: 329€) !

© RTL info

De la vraie température !

Plusieurs montres connectées, principalement les ScanWatch 2 et Nova de Withings, permettent de suivre les variations de température corporelle en continu, y compris durant les entraînements sportifs. Il s’agit bien de la température cutanée, nettement moins précise que la température à l’intérieur de l’oreille, raison pour laquelle Withings se concentre sur la variation de cette température (plus ou moins 0,5 degré durant la nuit ou l’entraînement), et non sur sa valeur absolue. En débarquant avec ses Momentum Sport, Sennheiser permet d’aller beaucoup plus loin. En effet, de nombreux thermomètres électroniques mesurent la température d'une personne en insérant leur embout dans l’oreille. Bardés de capteurs miniaturisés, les écouteurs du fabricant européen intègrent cette technologie et font donc office de thermomètre auriculaire précis (marge d’erreur de 0,3 degré). Ils permettent aussi de connaître votre rythme cardiaque, grâce à un capteur utilisant la photopléthysmographie (donc la traditionnelle petite LED verte qui clignote, voir ci-dessus). Ces données sont consultables dans l’application Smart Control de Sennheiser, qui permet de connecter et configurer tous les dispositifs Bluetooth de la marque :