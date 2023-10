L'Est Républicain et Vosges Matin testent l'IA pour la correction d'articles

Les quotidiens L'Est Républicain et Vosges Matin vont expérimenter l'usage de ChatGPT "dans le cadre strict de relecture et de corrections de contenus proposés par nos correspondants locaux de presse", a indiqué leur propriétaire, le groupe Ebra, mercredi.

C'est la première fois qu'un groupe de presse français fait savoir qu'il recourt à l'IA générative pour le travail usuel de sa rédaction.