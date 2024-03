Nouvelle vague de menaces visant des collèges et lycées

Près de 130 menaces d'attentat via les espaces numériques de travail (ENT) ont visé depuis cinq jours des lycées et collèges, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et la région Grand-Est, déstabilisant les établissements scolaires au moment où le pays est en alerte maximale après l'attaque de Moscou.

Les lycéens et personnels des établissements y avaient reçu des messages de menaces d'attentat à la bombe, accompagnés d'une vidéo de décapitation. Ces messages leur avaient été adressés via les espaces numériques des établissements, utilisés quotidiennement et servant de lien entre enseignants, élèves et parents.

Des collèges de Seine-et-Marne ont été à leur tour ciblés vendredi. Puis des établissements des Hauts-de-France ce week-end (18 collèges et lycées dans les académies d'Amiens et Lille), selon le ministère.

Le Grand-Est a également été visé. Le rectorat de Reims a indiqué lundi qu'une dizaine d'établissements ont été concernés, dans la Marne, les Ardennes, l'Aube et la Haute-Marne. La préfecture du Haut-Rhin a fait état de "multiples alertes à la bombe dans des établissements scolaires" et celle du Bas-Rhin de menaces dans une "quinzaine" de lycées et collèges.