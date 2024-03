Nouvelles menaces d'attentat visant cette fois-ci des lycées du sud de la France

"La menace est prise au sérieux et conduit à des levées de doute dans les établissements concernés et à des patrouilles d'équipage aux abords des lycées", a indiqué à l'AFP la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Après le nord et l'est de la France, des lycées du sud ont été visés dans la nuit de lundi à mardi par des menaces d'attentat qui ont donné lieu à des levées de doute mais sans évacuation, a-t-on appris des sources concordantes.

Selon une source policière, ces menaces, transmises via les espaces numériques de travail (ENT) reliant professeurs, élèves et parents d'élèves ont concerné une quinzaine de lycées des Bouches-du-Rhône.

Lundi, le ministère de l'Education nationale avait indiqué que près de 130 lycées et collèges en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et la région Grand Est avaient été visés depuis la semaine dernière par des menaces d'attentat et "actes malveillants" via les espaces numériques de travail.

"Nous n'avons pas d'indications selon lesquelles ce seraient des attaques autres que françaises", a précisé la ministre Nicole Belloubet sur France Inter mardi matin.

"Lorsque les auteurs seront connus, les sanctions sont très lourdes. Cela peut aller jusqu'à des peines de prison et il y a déjà eu des situations dans les fausses alertes à la bombe où il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées", a-t-elle complété.