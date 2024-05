Nvidia surpasse encore largement les attentes pour son premier trimestre, grâce à l'IA

Le groupe de Santa Clara (Californie) a dégagé un bénéfice net de 14,9 milliards de dollars, plus que septuplé par rapport à la même période de l'an dernier (+628%), selon un communiqué publié mercredi.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence à Wall Street, le bénéfice ressort à 6,12 dollars, très au-delà des 5,65 dollars anticipés par les analystes.

Ces derniers étaient déjà à l'origine de la révolution de l'informatique à distance (cloud computing) et sont devenus plus indispensables encore pour héberger les capacités de calcul nécessaires à l'IA générative.

Les semi-conducteurs fournis à ce secteur ont pesé près de 87% du chiffres d'affaires du groupe, la division ayant plus que quintuplé ses revenus en un an (+422%).

"La prochaine révolution industrielle a commencé", a commenté le co-fondateur et directeur général Jensen Huang, cité dans le communiqué. "L'IA va permettre des gains de productivité dans quasiment toutes les industries et aider les entreprises à réduire leurs coûts et leur consommation d'énergie."

En l'état, le développement des grands modèles d'IA générative nécessitent néanmoins une quantité d'énergie considérable.

Au total, le chiffre d'affaires de la société a été multiplié par 3,6 sur un an, à 26,0 milliards de dollars.

"Nvidia a encore défié la gravité", a commenté Jacob Bourne, analyste du cabinet Emarketer. "On peut s'attendre à ce que ses décisions hardies lui permettent de conserver sa position jusqu'à nouvel ordre."

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action du groupe gagnait 3,90%