Les tests de Mathieu : cette caméra de sécurité chinoise à double objectif peut suivre sa cible

La sécurité à domicile s'est simplifiée au fil des années. L'indispensable (pour certains) et honéreux système d'alarme peut être remplacé par des caméras de surveillance qui feront une partie du travail: surveiller votre maison et enregistrer les mouvements détectés. Ces nouvelles solutions de surveillance évoluent pour offrir plus de flexibilité et d'efficacité. J'ai récemment eu l'occasion de tester la caméra de sécurité Argus Track de Reolink, une caméra PTZ (Pan-Tilt-Zoom, elle peut bouger dans plusieurs sens) qui promet non seulement une surveillance ciblée en 4K. Voici ce que j'ai découvert.

(©RTL info)

Conception et installation

L'Argus Track ne gagnera pas de concours de beauté. Avec son design compact et sa construction résistante aux intempéries, elle s'adapte à tout environnement extérieur mais n'est pas des plus discrètes (on est loin du design épuré des Arlo, par exemple). Le processus d'installation est étonnamment simple, grâce à sa nature sans fil. La caméra peut être alimentée par une batterie ou connectée à un panneau solaire Reolink, vendu en option à un petit prix (29€), ce qui permet une flexibilité maximale sans nécessiter de câblage compliqué.