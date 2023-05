Philippines: plus de 1000 personnes forcées d'arnaquer en ligne, libérées

La police des Philippines a secouru plus de 1.000 personnes qui étaient maintenues captives et forcées de pratiquer des escroqueries en ligne ciblant des victimes en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, ont annoncé samedi les autorités.

Cette opération contre le trafic d'êtres humains a eu lieu jeudi à Mabalacat, à 90 km au nord de Manille, a indiqué la porte-parole du groupe de lutte contre la cyber-criminalité de la police nationale philippine, Michelle Sabino.