Les tests de Mathieu: un smartphone équipé d'objectifs Leica, ça peut tout changer

Le Xiaomi 14 a été présenté à Barcelone à la fin du mois de février. Un smartphone assez classique pour 2024: 1.000€, une grosse fiche technique, une finition haut de gamme. Mais l'entreprise chinoise assume son statut de challenger N.1 du duopole Apple - Samsung, en confortant son partenariat avec Leica, fabricant allemand de matériel de vision et de visée. Une alliance qui porte ses fruits au niveau de la photographie, malgré une concurrence plus féroce que jamais.

Numéro 3 mondial du smartphone après une stratégie payante d'une dizaine d'années (guerre des prix sur l'entrée de gamme, puis montée vers le segment premium), Xiaomi n'a d'autres choix que de faire comme Apple et Samsung: sortir chaque année le meilleur smartphone. Comme la photo est souvent l'argument de vente le plus spectaculaire - et comme sur le reste, ça devient difficile d'innover - le géant chinois de l'électronique grand public, qui a un catalogue inépuisable de petits (lampe, écouteurs) ou grands (TV, trottinette électrique) gadgets, s'est allié depuis 2021 avec Leica. Une entreprise allemande qui fabrique des appareils photos hors de prix, des lunettes de visée, des jumelles et, dernièrement, un projecteur laser (à 7.000€). Mais aussi, vous l'avez compris, des lentilles pour les objectifs des smartphones. De sacrément bonnes lentilles, on imagine, vu la débauche de moyens et de communication à ce sujet.

©RTLinfo

Plus que du marketing

Coupons court directement aux premiers réflexes des observateurs du marché du smartphone: non, cette alliance avec Leica n'est pas "que du marketing". Effectivement, d'autres marques comme Oppo et OnePlus ont aussi un partenariat (avec Hasselblad en l'occurence), mais il ne s'agit là que de configuration de la partie logicielle, donc le traitement de l'image et quelques options de l'application photo. Avec Xiaomi, ça va nettement plus loin. D'ailleurs, Leica était présent sur scène lors du lancement du Xiaomi 14 à Barcelone, où j'ai pu interroger un responsable. Les lentilles, donc ces petites "vitres" ajustées précisément au-dessus des capteurs et qui forment l'objectif, sont coengineerd. Concrètement: Xiaomi accueille en permanence dans ses installations chinoises des ingénieurs de chez Leica, afin de choisir et customiser ces lentilles Leica, puis de les tester avec les capteurs, tout en configurant la partie logicielle. Résultat: l'objectif principal porte la mention Summilux, utilisée par Leica pour évoquer une captation maximale de la lumière.