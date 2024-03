Plus de 177.000 visiteurs durant les 10 jours du "festival technologique" FTI

Le nouveau festival technologique Flanders Technology & Innovation (FTI) a attiré 177.500 visiteurs au cours des dix derniers jours dans toutes les villes et sites participants. L'événement de clôture qui s'est déroulé samedi et dimanche au Sportpaleis d'Anvers et à la Lotto Arena adjacente a accueilli plus de 33.000 visiteurs, selon les organisateurs.