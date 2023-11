Près de 10.000 personnes ont arpenté les travées de Ciney Expo durant les Startech's Days

Élèves, parents, enseignants et formateurs avaient durant ces trois jours l'occasion de se renseigner sur les filières qualifiantes et les métiers techniques, au travers d'animations, de conférences et d'un espace orientation. Il était ainsi loisible de découvrir les rouages des secteurs alimentaire, scientifique, poids lourds, du numérique et de la construction.

En parallèle, 84 jeunes passionnés ont été médaillés lors du championnat belge des métiers. Les résultats ont été dévoilés mercredi lors de la cérémonie "Palmarès". Ils concouraient dans 28 disciplines, aussi variées que la menuiserie, la coiffure, l'aménagement de parcs et jardins, le service en salle ou encore la plasturgie et la toiture métallique.