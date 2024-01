Samsung et LG présentent des écrans de télévision... transparents: "Il est transparent et donne toujours une impression d'espace ouvert'

Les géants sud-coréens de l'électronique Samsung et LG présentent des écrans transparents, minimalistes et connectés au Consumer Electronics Show de Las Vegas. "Si vous voulez un espace entre le salon et la cuisine sans ériger un mur physique, vous pouvez utiliser un produit comme celui-ci. Il est transparent et donne toujours une impression d'espace ouvert", affirme David Park, représentant LG au salon.

"Pour l'instant, le prix et la date de lancement n'ont pas encore été déterminés, mais il s'agira très probablement d'un lancement au second semestre (de l'année, ndlr). Et à mesure que nous nous rapprocherons de cette date, nous publierons plus d'informations sur le prix exact et les données exactes concernant la disponibilité.", explique-t-il ensuite.