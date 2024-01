L’ancien juge Michel Claise, candidat-député pour DéFI: après le Qatargate, "la riposte sera terrible"

Michel Claise a indiqué vouloir poursuivre le travail déjà mené durant sa carrière judiciaire. "J’ai beaucoup critiqué le monde politique. Alors maintenant, ça suffit. Je me retrousse les manches et j’aimerais bien travailler", a-t-il confié.

L’ancien juge sera en troisième position sur la liste DéFI à Bruxelles alors que la formation a deux députés pour l’instant. Il occupera donc une place de combat.

Que dirait Michel Claise à un citoyen pour tenter de le convaincre de voter pour lui ? "Ça suffit d’aller chercher dans sa poche l’argent qu’on a besoin pour maintenir son confort et l’équilibre social en général et que c’est dans la poche des criminels qu’il faut le faire. L’argent sale est quelque chose d’immense et nous en avons perdu le contrôle, il faut le récupérer et permettre aux citoyens de retrouver leur dignité. Ceux-ci ne devraient pas avoir de problème pour payer leurs factures. Alors que pendant ce temps-là, les criminels hésitent entre une Porsche et une Lamborghini et pour finir ils achètent les deux".

Un mot sur le Qatargate qui a occupé une partie de la fin de carrière judiciaire de l’ancien juge d’instruction. Que répond-il à ceux qui disent qu’il a protégé Marie Arena ? "C’est une stupidité absolument incroyable".