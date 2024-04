Starlink, bouée de sauvetage pour les Soudanais sans internet et sans argent

"Mon fils travaille en Arabie saoudite, il m'a envoyé de l'argent grâce à l'application de la banque et je viens de le transférer à un changeur, il va me donner du liquide et je pourrai aller acheter ce dont j'ai besoin", dit-il à l'AFP.

Le 15 avril 2023, la guerre a éclaté entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires du général Mohammed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire.

Aussitôt, la plupart des banques ont fermé et la plupart des travailleurs se sont retrouvés sans salaire.