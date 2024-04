Télécoms par satellite: SES et son rival américain s'allient pour 3,1 milliards de dollars

Cette fusion dans la course à l'accès à internet depuis l'espace était en discussions depuis un an et s'inscrit dans un secteur en plein développement, avec les constellations de satellites des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos.

Elle devrait permettre "la création d'un opérateur multi-orbite, avec environ 60% de chiffre d'affaires dans des segments à forte croissance", selon le communiqué, qui précise que le nouvel ensemble devrait générer un revenu brut d'exploitation (Ebitda) ajusté annuel d'environ 1,8 milliard d'euros.