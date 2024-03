Tractebel s'associe à une co-entreprise d'IBA pour produire des radio-isotopes médicaux

Tractebel s'associe avec PanTera pour construire une installation de production de radio-isotopes médicaux à Mol (province d'Anvers), a annoncé jeudi le bureau d'ingénierie belge. Ce dernier combinera ainsi son expertise en matière d'infrastructure et de nucléaire avec celle du bureau d'architectes Modulo, pour soutenir la conception et la construction d'une installation de production d'actinium-225 développée par PanTera

Cette entreprise co-fondée par IBA, le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, et le Centre de recherche nucléaire belge SCK CEN, vise à assurer la production à grande échelle d'actinium-225. Ces radio-isotopes ont le potentiel de traiter les cancers plus efficacement en éliminant les cellules cancéreuses, plutôt qu'en se contentant d'inhiber la croissance de la tumeur

La nouvelle installation de PanTera sera construite à Mol et comprendra plusieurs bunkers, destinés à accueillir un accélérateur de particules, des stations d'irradiation ainsi que plusieurs salles destinées à la séparation, la purification et la distribution du radio-isotope. Les dernières phases d'ingénierie sont actuellement en voie d'être clôturées, et la construction des infrastructures devrait démarrer en 2025, selon Tractebel.