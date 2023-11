Une panne géante laisse 10 millions d'Australiens sans téléphone ni internet

Plus de 10 millions d'Australiens ont été privés d'Internet et de services téléphoniques mercredi, à la suite de pannes inexpliquées qui ont touché l'une des plus grandes sociétés de télécommunications du pays.

Le mystérieux dysfonctionnement a mis à mal les systèmes de paiement électronique, perturbé les lignes téléphoniques utilisées par les ambulances et la police, et a brièvement interrompu les trains aux heures de pointe à Melbourne (sud-est), la plus grande ville du pays.