Vous rêvez d'un "vrai" clavier sur votre iPhone ? Cette entreprise a sorti l'accessoire des nostalgiques, que vaut-il ?

Clicks est donc une coque pour smartphone qui intègre un clavier complet avec des touches physiques, des boutons donc. À l'ancienne, vraiment: des petites pastilles en plastique qui cliquotent légèrement (pas aussi fort que dans mes lointains souvenirs de BlackBerry, cependant). Très important à noter: les coques/claviers Clicks vont seulement être disponibles dans les prochaines semaines, après que les modèles Founder Edition se sont vendus "très rapidement", m'a confié Jeff, responsable du marketing de cette petite entreprise londonienne d'à peine un an, comptant une vingtaine d'employés. Dans un futur proche, ça ne concerne que les iPhone 14 Pro (+ Pro Max), 15 Pro (+ Pro Max) , donc le très haut de gamme d'Apple. Et le reste ? "On étudie toutes les possibilités mais pour l'instant, on se concentre sur ces iPhone". Conclusion: utilisateurs Android, passez votre chemin… Heureusement, une version Azerty est prévue pour le marché européen.

Comment ça marche ?

On glisse le smartphone dans la coque, les deux se connectent via le port Lightning ou USB-C, et le tour est joué. "C'est du vrai plug & play, comme avec un ordinateur et un clavier en USB. Vous branchez, ça fonctionne". Et vu que c'est limité aux iPhone, Clicks est sûr de son coup, le clavier est reconnu immédiatement par iOS comme un clavier externe, il ne faut pas installer d'application.

Quels avantages ?

J'ai demandé à Jeff pourquoi les gens possédant les grands iPhone Pro ou les très grands iPhone Pro Max iraient s'encombrer d'une coque/clavier les rendant encore plus imposant dans n'importe quelle poche. Il m'a sorti 3 bons arguments. "Le premier, c'est que vous gagnez de la place sur votre écran: vous saviez que le clavier occupe 40% de la zone visible ? Avec cette place récupérée, vous pouvez créer différemment, produire avec plus de confort, il ne faut plus choisir entre écrire et voir le contenu sur lequel on travaille". C'est un fait :

Deuxième argument: "C'est le rêve pour les utilisateurs de Mac, il y a des raccourcis claviers identiques. Par exemple, vous appuyez sur CMD + H et vous revenez sur l'écran d'accueil, et CMD + espace lance la recherche". Et il y a d'autres raccourcis propres aux applications d'iOS telles que Messages, Mail, Safari, etc. C'est un petit plus.