"Le soleil est une bombe à retardement": pourquoi la prévention est importante pour éviter un cancer de la peau

Le cancer de la peau est un cancer rependu, plus qu'auparavant. De manière générale, le mélanome est le plus connu, car il est le plus dangereux : "C'est une tumeur de la peau qui métastase très vite. Plus le diagnostic est précoce, mieux on peut accompagner le patient", indique la dermatologue Bernadette Blouard. Mais il y a d'autres formes de cancer de la peau : "Il en existe deux principaux : le carcinome basocellulaire, qui est le plus fréquent. C'est le moins dangereux car il ne métastase pas et ne met pas le pronostic vital en jeu. L'autre, c'est le carcinome épidermoïde. Il est moins dangereux que le mélanome et on le retrouve le plus souvent chez les personnes âgées", ajoute la spécialiste.

Des diagnostics plus fréquents

Ce type de cancer est de plus en plus diagnostiqué. Pour Bernadette Blouard, ce n'est pas uniquement négatif : "Si l'on en diagnostique beaucoup, c'est parce que les gens consultent. Plus les gens viennent tôt, mieux on va les soigner". Mais elle apporte une nuance importante : "Cela veut aussi dire que les gens s'exposent beaucoup trop au soleil. Et le soleil est une bombe à retardement".