Les bienfaits de la marche: faut-il vraiment viser 10.000 pas par jour?

Marcher 10.000 pas par jour équivaut à environ 8 km ou 1 heure et 40 minutes de marche à une vitesse de 4 km/h, selon la longueur de chaque pas et la vitesse de marche. Cela représente une dépense énergétique de 300 à 400 calories. Pourtant, des études récentes indiquent que cet objectif n'a pas de validation médicale concrète.

"C'est un slogan court, impactant et facile à retenir, qui marque les esprits et suscite l'intérêt", explique Jean-Claude Jouret, professeur de marketing à l'ICHEC.

Les bienfaits de la marche : ce que dit la science

Même si le chiffre de 10.000 pas n'est pas scientifiquement prouvé comme étant optimal, il est bien établi que marcher plus est bénéfique pour la santé. Marie Hechtemans, médecin du sport, précise : "Il n'y a pas d'étude scientifique qui démontre que 10.000 pas par jour soit optimal pour la santé. Cependant, il est prouvé que plus on marche, plus on en retire des bénéfices pour la santé".

Pour les personnes de plus de 50 ans, marcher entre 6.000 et 9.000 pas par jour a des effets significatifs sur la santé cardio-vasculaire. En Europe, le manque d'activité physique est responsable d'un décès sur dix, ce qui souligne l'importance de rester actif.