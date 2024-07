Pourquoi les moustiques piquent certains plus que d’autres ?

Plus une personne en produit, plus elle est susceptible d'attirer ces insectes. Les femmes enceintes et les personnes faisant un effort physique en produisent davantage, ce qui les rend plus attractives pour les moustiques.

Les facteurs corporels

Les moustiques sont particulièrement attirés par certaines odeurs corporelles. Une production élevée d'acides carboxyliques, des molécules organiques produites par les microbes sur la peau, rend les personnes plus attractives pour eux.

Le microbiote cutané, l'ensemble des micro-organismes vivants sur la peau humaine, joue également un rôle significatif.