Noland est tétraplégique et peut jouer aux échecs grâce à… la pensée: une technologie qui s'annonce révolutionnaire

Noland Arbaugh, 29 ans, tétraplégique depuis un accident de voiture, a raconté jouer aux échecs et au jeu vidéo "Civilization" ou encore prendre des cours de japonais et de français grâce à un implant cérébral qui lui permet, seul, de contrôler la souris d'un ordinateur. "C'est fou", "c'est tellement cool", a lâché le jeune homme, tout sourire, dans une vidéo diffusée en direct par l'entreprise sur les réseaux sociaux X et Reddit.

"Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais cela a déjà changé ma vie", a-t-il assuré, plaisantant sur le fait d'être devenu "télékinésique". Lors d'un échange avec un ingénieur de la start-up, le patient a raconté comment cette nouvelle technologie lui a redonné un accès simplifié à nombre de ses loisirs.