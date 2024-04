La réussite d'une fécondation in vitro peut dépendre... d'où elle est réalisée: "Certains centres ont des résultats inférieurs à la moyenne"

Le taux de réussite des traitements de fertilité par fécondation in vitro (FIV) varie énormément entre les 18 centres spécialisés que compte le pays. C'est ce qu'écrivent De Tijd et De Morgen samedi, en se basant sur le rapport de qualité du Collège "Médecine de la reproduction".

Le rapport, que les deux journaux ont obtenu via la loi sur la publicité de l'administration, établit un classement de ces centres. Les résultats de chacun d'eux ne sont cependant pas publics et les hôpitaux ne peuvent connaître que leurs propres résultats et leur place dans ce classement. Chaque année en Belgique, des milliers de personnes optent pour la fécondation in vitro. Ensemble, elles font jusqu'à 40.000 tentatives, souligne De Tijd. Il s'agit d'un parcours physiquement et mentalement éprouvant qui peut durer des années et qui s'accompagne d'effets secondaires dus à la thérapie hormonale, d'un prélèvement d'ovules parfois douloureux et de stress. Seule une femme sur trois donne naissance à un enfant après une première tentative de fécondation in vitro. Plusieurs tentatives sont souvent nécessaires et le processus repart alors de zéro.