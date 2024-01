50 entreprises bruxelloises dont l'Union ont reçu le label "Entreprise Ecodynamique"

Les lauréats sont actifs dans de nombreux secteurs variés, notamment dans des projets de mode et de design, mais aussi des équipes de football ou des boîtes de nuit. Par exemple, le club de football de l'Union a reçu un label, tout comme la plateforme bruxelloise de connaissances pour les secteurs de la mode et du design MAD Brussels.

Ce label a été décerné lundi soir par le ministre bruxellois en charge de la Transition climatique et de l'Environnement Alain Maron et de la secrétaire d'Etat à la Transition économique Barbara Trachte.

"Nous utilisons désormais des produits certifiés écologiquement responsables pour entretenir le stade et tous les systèmes d'éclairage ont été remplacés par des LED, ce qui a permis de réduire de 37% notre consommation d'électricité pendant les matches", explique Raphaële Moeremans, responsable du développement durable au RUSG.

Le Centre de Mode et de Design bruxellois MAD a non seulement intégré la durabilité dans ses processus commerciaux et productifs, mais a également travaillé en interne pour réduire son empreinte écologique.

Bruxelles compte désormais 150 organisations reconnues. À l'avenir, le label deviendra un incontournable et une porte d'entrée pour bénéficier d'un soutien économique supplémentaire de la région. Les entreprises qui donnent l'exemple en termes sociaux ou environnementaux recevront un soutien plus important que les autres entreprises qui ne le feront pas.