Aurélien Barrau, Esther Duflo et Zanele Muholi, docteurs honoris causa de l'ULiège

Les trois futurs docteurs honoris causa se sont illustrés pour leur "engagement dont la force, la clarté et la sincérité suscitent le respect, voire l'admiration", a précisé l'ULiège jeudi dans un communiqué.

Aurélien Barrau est astrophysicien et philosophe, poète, et éveilleur de conscience pour la sauvegarde de la planète. Esther Duflo est économiste, prix Nobel d'Économie, dont les travaux portent sur l'économie du développement, la pauvreté, la santé, l'éducation, l'accès au crédit et la lutte contre la corruption. Zanele Muholi est photographe et activiste sud-africaine, notamment pour la cause LGBTQIA+.