Aux Etats-Unis, une raie attend des petits sans avoir été en contact avec un mâle

Charlotte, qui est hébergée à Henderson en Caroline du Nord depuis plus de huit ans, a commencé à développer une grosseur inhabituelle vers la fin novembre. Les équipes de l'aquarium ont d'abord redouté qu'il s'agisse d'une tumeur.

Une raie vivant dans l'aquarium d'une petite ville des Etats-Unis attend des petits sans jamais avoir partagé son bassin avec un mâle de son espèce, faisant d'elle une sensation locale et une curiosité scientifique.

"Sa bosse a commencé à grossir encore et encore, et nous pensions que cela pouvait être un cancer", a raconté à l'AFP Kinsley Boyette, soigneuse et directrice adjointe de l'institution. De tels kystes sont connus pour pouvoir se développer dans les organes reproductifs des raies qui ne s'accouplent pas.

Mais après une échographie, la bonne nouvelle tombe: il s'agit en fait d'oeufs.

Charlotte la raie pourrait donner naissance d'un jour à l'autre. De telles "naissances vierges" sont rares et la période de gestation peut varier et n'est pas forcément de trois à quatre mois comme habituellement.