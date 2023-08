BAE Systems achète Ball Aerospace pour 5,55 milliards de dollars

Le groupe espère finaliser l'acquisition au premier semestre 2024. En incluant un crédit d'impôts attendu, l'opération aura un coût réalisé d'environ 4,8 milliards de dollars, précise BAE Systems dans un communiqué.

Ball Aerospace, dont le siège se trouve dans le Colorado et qui emploie plus de 5.200 personnes, est un fournisseur d'engins spatiaux, systèmes d'antennes et d'optique et compte le département américain de Défense ou encore des agences civiles spatiales parmi ses clients.