Le 1er mai approche... et votre portefeuille va le sentir: pourquoi le prix du muguet augmente-t-il constamment?

Le prix du muguet est en constante augmentation ces dernières années. Pour mieux comprendre, il faut se tourner vers la France. En effet, les plus grosses productions de muguet sont basées à Nantes. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture français, le prix maximum d’un bouquet de 50 brins de muguet était de 22,6 euros en 2022. L’an dernier, il était passé à 25 euros. Et cette année, au 19 avril, il était de 28 euros, soit une hausse de près de 24 %.

Chez Michaël, fleuriste dans le Brabant wallon, vous pourrez même faire des économies. Il a acheté 10.000 brins de muguet au même prix que l'année dernière chez son fournisseur nantais sauf qu'il a décidé de réduire sa marge pour proposer des prix plus abordables. "Les temps sont difficiles pour tout le monde donc on a diminué un peu notre marge pour pouvoir atteindre des prix plus abordables", explique-t-il. Vous pourrez donc y acheter votre muguet 7 % moins cher que l'année passée, mais si vous voulez encore faire des économies, celui des supermarchés est souvent le moins cher.

On peut parfois voir des offres inférieures à 2 € pour deux brins, une rose et une feuille dans une pipette. Une promo alléchante, mais une qualité bien inférieure à ce que les fleuristes peuvent offrir. "La chose la plus importante, c'est de mettre les feuilles du muguet dans l'eau pour qu'elles puissent reboire et on met une solution nutritive également qui permet de booster un petit peu le muguet", préconise le fleuriste.

Pour Michaël, le muguet est arrivé un petit peu trop tôt cette année et les clochettes sont donc un peu plus petites. Le 1er mai n'en reste pas moins la fête la plus importante pour les fleuristes, après la fête des mères.