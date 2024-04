Des vélos en bon état attendus dans les recyparcs wallons le 20 avril pour une seconde vie

Tous les types de cycles seront les bienvenus: vélos de ville, de course, VTT... électriques ou non et à la seule condition d'être en bon état général.

"Grâce aux dons des citoyens, et à travers des partenariats locaux avec le secteur associatif, des milliers de vélos connaîtront une seconde vie", écrit la Copidec sur son site internet.