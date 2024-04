Eclipse totale du soleil: pourquoi cet événement rare est-il important pour les scientifiques?

Elle commencera au Mexique, traversera les Etats-Unis, et se terminera au Canada: des millions d'habitants admireront lundi une rare éclipse totale. Cet événement céleste suscite toujours l'émerveillement, mais représente aussi une opportunité scientifique et économique.

"Alors en fait, on a appris beaucoup par le passé. On a découvert un nouvel élément chimique, l'hélium. On a aussi pu prouver que l'activité générale était effectivement une bonne description de la physique. On a pu aussi, de manière plus ancienne au niveau de l'Antiquité grecque, trouver les proportions, les tailles, les distances dans le système solaire grâce à des éclipses. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est quand même des phénomènes qu'on connaît bien. Donc là, on est plus sur un petit peu plus de détails. Et donc, ici, il y aura quelques expériences, évidemment, qui vont être faites, notamment pour mesurer les perturbations de l'atmosphère dues au passage de cette ombre. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui énormément de moyens d'étudier le soleil en détails. Et on a notamment un peu tout le monde qui attend surtout, non pas l'éclipse, mais les résultats des sondes solaires orbiteurs".

"Oui, effectivement, comme on est justement à peu près au maximum solaire, on va avoir une activité plus imposante. On a une couronne qui est beaucoup plus développée. Donc, c'est clair que le spectacle risque d'être effectivement plus imposant cette fois-ci que lors d'éclipses précédentes ou lors des futures éclipses. Donc, c'est clair que pour le spectacle, ça vaut vraiment le coup".

C'est un spectacle, on le sait, qui est assez rare. La prochaine éclipse, en Belgique, c'est pour quand ?

"Il ne vaut mieux pas y penser. Prenons plutôt la prochaine en Europe. La prochaine en Europe, c'est 2026. Donc là, ça va, ce n’est quand même pas si loin que ça l'Espagne. On pourra y aller certainement et de nouveau, en général, il fait beau quand même en Espagne. Donc, on a quand même une petite chance de voir cette fameuse éclipse européenne dans pas si longtemps que ça. Juste un tout petit peu de patience."