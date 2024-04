Interruption des "Misérables" à Londres: cinq militants écologistes jugés coupables

Les cinq militants - trois femmes et deux hommes âgés de 18 à 28 ans - avaient grimpé sur la scène du Sondheim Theatre munis de drapeaux au moment où les acteurs entonnaient le chant contestataire "Do You Hear The People Sing?" ("A la volonté du peuple"), l'un des plus célèbres de la comédie musicale.

Certains d'entre eux s'étaient ensuite enchaînés sur la scène avec des cadenas, tandis que deux autres avaient sauté sur le filet de protection qui surplombe l'orchestre.