La loi européenne adoptée est une menace pour l'agriculture, selon le Boerenbond

"S'il faut créer de la nature supplémentaire, ce sera de toute façon au détriment des terres agricoles. La nature est importante, mais la loi sur la restauration de la nature, dans sa forme actuelle, constitue une menace pour l'agriculture et l'horticulture en Europe", a mis en garde le Boerenbond dans un communiqué, tandis que le Parlement européen venait d'adopter en plénière une position commune sur le projet controversé de restauration des écosystèmes naturels.

Lode Ceyssens, président de Boerenbond, parle d'un "bourbier juridique" et d'une "grande incertitude" pour les agriculteurs. Il dénonce "l'absence d'une étude d'impact socio-économique et juridique approfondie", ce qui fait que "l'impact concret sur l'agriculture et l'horticulture en Flandre et en Europe n'est toujours pas clair".