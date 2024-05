Un iceberg s'est détaché de la plateforme de glace de Brunt en Antarctique

L'iceberg de 380 kilomètres carrés s'est détaché quelques semaines après l'apparition d'une fissure de 14 kilomètres de long dans la glace. Ce vêlage, terme scientifique désignant la fragmentation d'une masse de glace appartenant à un glacier, un iceberg ou une plateforme de glace, est déjà le troisième dans la région au cours de ces quatre dernières années.

Les scientifiques du BAS avaient découvert plus de dix ans auparavant une instabilité dans la région, ce qui les a incités à déplacer la station de recherche britannique Halley de 20 kilomètres à l'intérieur des terres en 2016. "Ce vêlage était attendu depuis l'apparition de la fissure de Halloween il y a huit ans et réduit la superficie totale de la plateforme de glace à sa taille la plus petite depuis le début de la surveillance", explique un des chercheurs du BAS, Oliver Marsh.