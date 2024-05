Raphaël Liégeois n'a pas été choisi pour partir dans l'espace par hasard: voici ce qui a fait la différence

En septembre 2026, Raphaël Liégeois s'envolera vers la station spatiale internationale. Il a été sélectionné pour récompenser les efforts et les investissements belges dans le domaine spatial. Mais qu'avait concrètement le Belge de plus que les autres candidats ?

Raphaël Liégeois décollera pour la station spatiale européenne en septembre 2026. L'astronaute a toutes les qualités requises pour une telle fonction. Outre ses capacités, d'autres éléments ont penché en sa faveur.

La Belgique est un des pays qui investit le plus dans la conquête spatiale. Le pays débourse 325 millions d'euros par an, ce qui fait de nous le cinquième contributeur de l'agence spatiale internationale. La Belgique a la réputation d'être "le plus grand des petits". Notre budget dédié à la course aux étoiles est conséquent par rapport au territoire belge. Par contre, d'autres pays comme le France investissent bien plus. Cette dernière débourse chaque année 3 milliards d'euros par an.