La saison de l'ail des ours fait le bonheur des gastronomes mais sa cueillette n'est pas sans danger

La plante est sauvage, comestible, abondante et très appréciée par les amateurs de cuisine. "C'est une plante qui est éphémère, elle survient au printemps, ce qui alimente un peu une certaine fièvre. C'est un peu comme les champignons, tout le monde s'empresse de venir à la saison avec son panier pour prélever, cueillir et souvent préparer un petit pesto, généralement", constate Lionel Raway, le coordinateur de Cuisine Sauvage.

Cela peut donc présenter un premier problème pour la nature. Certaines personnes font de la cueillette intensive et abusive. Des zones naturelles sont donc saccagées.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui à la citadelle. La pluie a probablement refroidi les cueilleurs, mais pas Lionel. Son association est chargée par la région Wallonne d'informer sur les plantes sauvages. "C'est aussi puissant que de l'ail cultivé, mais c'est réputé plus digeste. L'avantage, évidemment, c'est que ça pousse tout seul. Et donc, c'est un peu le potager du bon Dieu, du fénéant. Il ne faut rien faire, ça surgit de terre", nious explique-t-il.

Des intrus, une fois incorporés dans les préparations, sont extrêmement dangereux, voire mortels

Autre caractéristique : il n'est pas si facile à reconnaître et c'est le second problème de l'ail des ours. Il est souvent confondu avec l'arum, le muguet et le colchique. "Des personnes pas très averties, ou qui pensent l'être, cueillent un peu précipitamment et embarquent avec elles des intrus qui, une fois incorporés dans les préparations, sont extrêmement dangereux, voire mortels", met en garde Lionel Raway.