La transition au coeur du Festival Namur Demain du 13 au 15 octobre

Energie, alimentation, biodiversité, habitat, mobilité, ... les thématiques au coeur de la deuxième édition du festival Namur Demain seront encore nombreuses ces 13, 14 et 15 octobre. Pendant ces trois jours, petits et grands pourront participer à une cinquantaine d'activités gratuites comme des ateliers d'initiation au compost en appartement, des "escape games" ou encore des conférences et concerts.

En proposant également, le samedi, un marché du circuit-court et, le dimanche, un village des associations, l'objectif affiché du festival est d'être "un lieu de rencontre, d'apprentissage et de questionnement autour de la transition et de la résilience".

Cette année, pour sa deuxième édition, l'événement se concentre surtout sur "les défis, questionnements et intérêts de la nouvelle génération". En atteste la présence de la journaliste française Salomé Saqué ("Sois jeune et tais-toi") et de l'influenceur Vinz Kanté pour une conférence en duo le samedi soir, à la Bourse.