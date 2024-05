La tête dans les étoiles: bientôt un voyage spatial vers Mars ?

Partager:

Les enjeux et les défis d'une mission vers la planète rouge suscitent de nombreuses interrogations. Explications sur les obstacles, les possibilités de terraformation et les implications pour les astronautes avec Luc Gilson.

Mars continue de captiver l'attention des astronomes et des passionnés d'espace, devenant le prochain objectif des missions spatiales. Pierre-Emmanuel Paulis, formateur à l'Eurospace Center et président de la Mars Society Belgium, explique l'origine de cette initiative : "C'est une idée qui provient d'un ingénieur américain qui s'appelle Robert Zubrin, qui, il y a plus de 20 ans maintenant, a eu l'idée de promouvoir le voyage vers Mars." À lire aussi La Tête dans les étoiles: comment SpaceX a révolutionné l'exploration spatiale La Mars Society Belgium recrée un analogue martien dans le désert de l'Utah, offrant un environnement géologiquement similaire à la planète rouge. Paulis partage son expérience : "La roche est rouge. On se croirait sur Mars. Les strates géologiques, l'isolement, on y est."

Objectif crucial pour l'avenir de l'humanité Depuis des décennies, l'exploration spatiale a suscité un intérêt sans cesse renouvelé pour la planète rouge. Les récents progrès scientifiques et technologiques ont relancé le débat sur la possibilité d'envoyer des hommes et des femmes sur Mars. Pour certains, cela représente un objectif crucial pour l'avenir de l'humanité. Selon les experts, l'envoi d'êtres humains sur Mars soulève des défis majeurs, notamment en termes de reconnaissance et de choix des roches et de la terre, qui nécessitent le rôle essentiel du cerveau humain. Comme le souligne un spécialiste : "Jamais un robot ne repérera la roche intéressante et choisir cette roche-là plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est le cerveau humain qui seul peut faire des choses." À lire aussi La tête dans les étoiles: voici tout ce que vous ne saviez peut-être pas sur la vie quotidienne dans l'espace

La perspective de terraformation de Mars, c'est-à-dire de la transformer en une planète semblable à la Terre, est également abordée. Bien que techniquement difficile, certains estiment que ce scénario pourrait être réalisable dans quelques centaines d'années grâce à des avancées majeures en sciences et en technologie. L'un des aspects les plus complexes d'une mission vers Mars est le long voyage et les conditions de vie des astronautes. Avec un temps de trajet estimé à six mois et une fenêtre de lancement qui se présente tous les deux ans pour une durée de trois semaines, les défis logistiques sont immenses. De plus, la durée de séjour minimum sur Mars est de deux ans, en raison de la distance et de l'orbite de la planète rouge autour du Soleil, ce qui rend un retour anticipé impossible. Un horizon de 20 à 30 ans