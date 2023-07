La VUB lance un projet pour cartographier l'avenir de 200.000 glaciers en 3D

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a annoncé vendredi le lancement en octobre d'un projet de recherche destiné à cartographier, à l'aide de modèles 3D, l'avenir de 200.000 glaciers dans le monde. Le climatologue Harry Zekollari souhaite ainsi enregistrer et prévoir l'évolution des glaciers "dans le contexte du changement climatique".

Les modèles 3D devraient montrer comment les glaciers évolueront jusqu'en 2300, et l'impact de cette transformation sur les mers. Si des recherches similaires sont déjà menées sur les deux calottes glaciaires, l'évolution sur le long terme des glaciers n'a encore jamais été cartographiée. Or, leur fonte est responsable de 25 à 30% de l'élévation annuelle du niveau de la mer, relève Harry Zekollari.

Aujourd'hui, cette hausse est d'environ 4 millimètres par an. "Si tous les glaciers fondaient, le niveau de la mer grimperait de 30 à 40 centimètres", ajoute le climatologue. Par rapport aux calottes glaciaires, "les glaciers sont beaucoup plus sensibles au réchauffement climatique et seront les premiers à fondre", prévient-il.