Le télescope Euclid dévoile des images inédites de dizaines de milliers de galaxies

Le télescope spatial européen Euclid a dévoilé jeudi de nouvelles images préliminaires issues de ses observations menées depuis près d'un an dans l'espace. Celles-ci dévoilent notamment des amas de galaxie parmi lesquelles "Abell 2390", qui regroupe environ 50.000 galaxies. Un "magnifique exemple" de ce que le télescope peut révéler, selon l'agence spatiale européenne (ESA) qui a publié ces images jeudi.

Euclid, notamment testé à Liège, avait décollé en juillet pour la première mission mondiale visant à étudier les mystères cosmiques de la matière noire et de l'énergie sombre. Il accomplit sa tâche en cartographiant un tiers du ciel - englobant deux milliards de galaxies - pour créer ce qui a été présenté comme la carte en 3D la plus précise de l'Univers.

"Ce télescope spatial a l'intention de s'attaquer aux plus grandes questions de la cosmologie", a expliqué Valeria Pettorino, responsable scientifique du projet Euclid à l'ESA. "Ces premières observations démontrent qu'Euclid est plus qu'à la hauteur de la tâche". Les images obtenues sont au moins quatre fois plus nettes que celles prises par les télescopes terrestres, précise l'ESA.