Le télescope Gaia déniche des fragments de la Voie lactée archaïque

La sonde Gaia de l'ESA (agence spatiale européenne), qui opère à 1,5 million de kilomètres de la Terre depuis 10 ans, a livré en 2022 une carte en 3D des positions et des mouvements de plus d'1,8 milliard d'étoiles.

"C'est la première fois qu'on arrive à identifier des fragments de cette protogalaxie", baptisés Shakti et Shiva, du nom des dieux hindous "dont l'union donna naissance au cosmos", détaille l'auteur principal de l'étude publiée dans The Astrophysical Journal.

C'était une étape importante pour l'archéologie galactique, qui vise à reconstituer les différentes époques de l'histoire de la Voie lactée "de la même manière que les archéologues reconstruiraient l'histoire d'une ville", explique l'Institut Max Planck dans un communiqué.

Le modèle de l'évolution de la Voie lactée suppose ainsi "une vieille ville centrale entourée de quartiers plus récents", selon l'institut.

Mais "plus on recule dans le temps et l'espace, plus le tableau de l'histoire galactique se floute", souligne Khyati Malhan.