Les abeilles d'Irak bataillent contre la sécheresse pour produire leur miel

Dans la province de Babylone, son entreprise a réparti des dizaines de ruches sur deux sites. Au milieu des vergers assoiffés du village d'Al-Reghila, une quarantaine de boîtes en bois s'alignent près des melons et des pastèques, qui poussent difficilement sous un soleil de plomb craquelant la terre.

Au pied des palmiers majestueux, Mohamed Aliaoui soulève le couvercle d'une des dizaines de ruches bourdonnantes qu'il surveille dans le centre de l'Irak, où sécheresse et hausse des températures affectent la production de miel.

Car dans le centre de l'Irak, "il n'y a pas d'eau, donc pas de plantes", confie à l'AFP l'apiculteur de 43 ans. Pour trouver de la verdure et butiner, l'abeille doit parcourir des distances toujours plus longues: "quatre ou cinq kilomètres" au lieu de quelques centaines de mètres quand elle dispose d'une végétation luxuriante, signale-t-il.

"Si on ne déplace pas les abeilles, elles s'épuisent", justifie M. Aliaoui, directeur-adjoint de l'Association des apiculteurs de Najaf.

Alors pour échapper aux températures estivales frôlant les 50 degrés, l'essentiel de sa production de miel a été déplacé pour la saison: sept sites ont été relocalisés sur les hauteurs du Kurdistan autonome (nord), où les abeilles bénéficient d'un peu de fraîcheur et de verdure abondante, source de nectar et de pollen.

"Cela impacte son espérance de vie. L'ouvrière, dans de bonnes conditions, peut vivre 60 jours. Dans les circonstances actuelles, c'est 20 jours", explique ce responsable des ruches chez un producteur privé, rappelant que la température optimale pour une abeille est de 30-35 degrés.

Conséquence: si au début des années 2000, une ruche produisait entre 20 et 25 kilos par an, aujourd'hui elle ne dépasse guère les cinq kilos.

En cette matinée de juillet, M. Aliaoui et son équipe, le visage protégé par un chapeau d'apiculteur, inspectent les ruches d'Al-Reghila. Muni d'un enfumoir dont la fumée apaise les abeilles, ils soulèvent les couvercles et sortent plusieurs cadres: sur les alvéoles de cire, les ouvrières s'agglutinent autour de la reine, sensiblement plus grosse.