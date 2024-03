Les Belges sont favorables à la consigne sur les canettes, selon un nouveau sondage

Les Belges semblent en grande majorité favorables à la mise en place d'un système de consignes sur les canettes et les bouteilles en plastique, révèle un nouveau sondage réalisé par l'initiative "Every Can Counts".

Quant au système à privilégier pour ce faire (système de consigne classique avec des machines de reprise, nouveau système numérique ou mélange des deux procédés), 53% des personnes sondés optent pour le système traditionnel. Un peu plus d'un sur 10 (11%) se prononce pour la consigne numérique: le consommateur devrait scanner un code QR unique situé sur l'emballage, et un autre situé sur la poubelle PMC où le consommateur déposerait sa canette ou bouteille vide afin de récupérer le montant de la consigne payé à l'achat. Enfin, 18% des personnes sondées privilégient une combinaison des deux systèmes, où le code QR pourrait être scanné manuellement ou par une machine automatique.

L'instauration d'une consigne sur les canettes et du modèle à privilégier fait l'objet de discussions entre les Régions depuis de nombreux mois. Mais la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, a laissé entendre début février que l'on se trouvait "dans la dernière ligne droite" et qu'une décision pourrait tomber dans les prochaines semaines.

L'objectif d'une telle consigne est de réduire significativement la quantité de déchets sauvages que représentent les canettes et bouteilles. Celles-ci constituent en effet, selon l'office flamand des déchets, plus d'un tiers du volume des déchets abandonnés.

Every Can Counts est un programme de communications sans but lucratif financé par des fabricants de canettes, des producteurs de boissons et l'industrie du recyclage.