Les Européens s'accordent pour limiter davantage la pollution maritime des navires

Parlement européen et Etats membres de l'UE se sont accordés jeudi soir pour une mise à jour des règles censées limiter la pollution des navires dans les eaux européennes. Les navires ont déjà interdiction de rejeter toute une série de substances, comme les hydrocarbures. Cette liste va être étendue, pour inclure entre autres les rejets d'eaux usées, d'ordures et de résidus d'épurateurs, ces systèmes qui "lavent" les gaz d'échappement pour éviter le rejet de soufre dans l'air.

Les résidus de ce filtrage, quand ils sont en continu libérés dans l'eau de mer, sont accusés de simplement déplacer la pollution de l'air vers la mer.

L'objectif du texte est également d'assortir les violations d'amendes effectives et dissuasives, à travers toute l'UE. Il donne donc un cadre aux Etats membres pour sanctionner de manière proportionnée les rejets illégaux. Le nouveau texte doit aussi augmenter la transparence quant aux infractions constatées dans les mers européennes et les sanctions imposées. Ces données seront échangées et accessibles en ligne.