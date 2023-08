L'Espagne frappée dimanche par sa dernière vague de chaleur de l'été

L'Espagne a connu dimanche une forte vague de chaleur, la quatrième et dernière de la saison, subissant des températures anormalement élevées dans le Nord-Est et le Sud du pays.

Les prévisionnistes ont indiqué que ce dernier épisode de chaleur était dû à un fort ensoleillement juste au-dessus d'une masse d'air chaud, et que cette vague de chaleur avait affecté en particulier le Nord-Est et les bassins des principaux fleuves du pays. A Madrid, les températures ont avoisiné les 38 degrés.

Selon les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés en raison du réchauffement de la planète. Les canicules risquent ainsi d'être plus fréquentes et plus intenses, et leur impact plus étendu.