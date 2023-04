L'Espagne frappée par une vague de chaleur particulièrement précoce

D'après l'institut public, les températures dépasseront les 30°C mardi et mercredi dans une grande partie du sud du pays, avec de possibles pointes à 35°C - soit des "valeurs estivales" - en Andalousie (sud) et dans les régions de Valence et de Murcie (sud-est).

Liée à l'arrivée d'une "masse d'air très chaud et sec d'origine africaine", elle va se traduire par des "températures exceptionnellement élevées pour cette période de l'année", a annoncé dans un communiqué l'agence météorologique espagnole (Aemet).

Elles poursuivront ensuite leur progression pour atteindre "de manière généralisée 35°C" jeudi et vendredi dans la moitié sud du pays et la vallée de l'Ebre (nord-est), et même "40°C" dans la vallée du Guadalquivir, au coeur de l'Andalousie.

Ces températures seront supérieures de "6 à 10°C" en moyenne aux normales de saison, précise l'Aemet. Mais dans certains endroits, elles dépasseront même de "15 à 20 degrés" les valeurs normales de la fin avril, a précisé sur Twitter le porte-parole de l'agence, Ruben del Campo.

Cette vague de chaleur survient alors que l'Espagne connaît un printemps anormalement chaud et sec, notamment en Catalogne (nord-est), confrontée à sa pire sécheresse depuis des décennies, et où les autorités ont d'ores et déjà pris des arrêtés pour réduire l'usage de l'eau.