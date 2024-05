Montmartre: les boulistes expulsés si la médiation échoue, selon la préfecture

Selon la directrice adjointe de cabinet du préfet Laurent Nuñez, ce dernier veut mener l'éventuelle expulsion "dans un climat le plus apaisé et selon les modalités les plus apaisées possibles".

Depuis le 19 avril, certains des 300 licenciés du Clap se relaient jour et nuit, dormant dans des tentes, pour empêcher leur expulsion de leur terrain de pétanque, un espace vert protégé niché au cœur de la butte, sur la très chic avenue Junot.

La mairie, propriétaire du terrain, a pourtant obtenu gain de cause auprès du Conseil d'Etat. Elle veut récupérer ce boulodrome, que le club "occupe sans droit ni titre" depuis 1971, fait-elle valoir, pour en faire un "espace vert accessible" aux Parisiens qui "en ont été trop longtemps privés".