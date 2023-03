Plan climat américain: Borrell déplore un "non-respect" du commerce international

"Les solutions doivent toujours respecter les règles du commerce international, ce que nous avons toujours défendu, et il est clair que ce qui a été présenté par les États-Unis, sur de nombreux points, ne respecte pas" ces règles, a-t-il déploré.

"Avec l'IRA (vaste plan américain sur le climat et contre l'inflation), les Etats-Unis ont mis sur pied l'une des politiques les plus protectionnistes depuis les années 30", a-t-il souligné au cours d'un débat sur les relations transatlantiques au Parlement européen.

"Les Américains ont recours à des subventions massives pour les industries renouvelables. Ce n'est pas le modèle des Européens (...) Nous devons éviter que les décisions américaines aient un effet qui nuise à nos intérêts", a-t-il averti.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est rendue à Washington le 10 mars pour une rencontre avec le président Joe Biden, au cours de laquelle un engagement a été pris d'éviter une concurrence délétère dans la course à la transition énergétique.

L'IRA est un énorme plan d'aides à la transition énergétique lancé par Joe Biden, soutenant sans complexe le "Made in America" notamment via des incitations fiscales à l'achat de véhicules électriques, et dont les industriels européens redoutent les effets.