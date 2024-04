Première audience contre la société américaine 3M

Depuis un certain temps toutefois, 3M mène une politique d'indemnisation des habitants de Zwijndrecht et est en train d'assainir le site. "Mais nous avons peu de vue sur ces opérations", reproche l'avocat du collectif, Geert Lenssens. "Les gens doivent signer un contrat afin de recevoir l'argent. Mais ils doivent dans le même temps renoncer à certains droits."

Darkwater3M a deux procédures pendantes à l'encontre de 3M. La première, fondée sur les nuisances de voisinage à Zwijndrecht, sera abordée le 14 mai à Anvers. La seconde, menée à l'encontre de la maison-mère américaine, a été introduite ce mercredi devant la justice anversoise et se poursuivra en novembre. Ce volet porte sur la pollution aux Pfas et sur les concentrations de ces substances chimiques dans le sang des riverains.

En citant directement la maison-mère, le collectif souhaite surtout éviter une éventuelle demande d'insolvabilité de la branche belge, qui l'empêcherait d'indemniser les plaignants, en cas de condamnation.

Les avocats estiment les dommages subis à plusieurs milliards d'euros. Le montant actuellement réclamé est de 28 millions d'euros, une somme encore provisoire qui concerne la perte de jouissance des terres (pour les personnes qui ne peuvent plus consommer leurs propres légumes, fruits et œufs) ainsi que le préjudice moral subi. Selon les avocats, ce montant pourrait être bien plus élevé si l'on tient compte des frais de dépollution et des dommages humains.